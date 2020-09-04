Онищенко назвал способ отучить школьников от курения

Несмотря на все усилия государства, врачей и органов системы профилактики курение остается самой распространенной вредной привычкой среди российских школьников.
Как ее искоренить, рассказал Геннадий Онищенко, экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред думского комитета по образованию.
По его словам, "есть универсальный механизм снижения интереса школьников (и не только) к сигаретам". Он прост: надо "снизить их доступность".
"У нас в стране табачные изделия одни из самых дешевых в мире. Надо повышать цену. Это раз. И второе: ограничить производство сигарет на территории РФ, где табак вообще-то в промышленных масштабах не выращивается".
Онищенко уверен, что бороться с подростковым курением штрафами для родителей — занятие бессмысленное и неэффективное:
"Курение — это вариант наркомании, а курильщик — это больной человек. Таким людям нужно помогать, а не зарабатывать на них", — говорит бывший главный санитарный врач страны.
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