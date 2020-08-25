Понежиться на заграничных пляжах россиянам не удастся

Надежды россиян попасть на теплый зарубежный пляж до того, как спадет летняя жара, появившиеся после сообщений в СМИ о том, что вот-вот для туристов откроются границы ряда стран, рухнули.
Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла это сообщение, подчеркнув, что "до сих пор не было никаких новостей о возможном возобновлении международных поездок, кроме нескольких уже открытых направлений".
Напомним, с 1 августа Россия возобновила полеты только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию, при этом граждане и резиденты этих стран также могут въезжать в Россию.
Несмотря на неопределенные перспективы выезда за рубеж, некоторые отважные россияне уже начали заказывать билеты в Объединенные Арабские Эмираты на предстоящие новогодние праздники.
"На сегодняшний день страна Персидского залива остается закрытой для российских путешественников, но ходят слухи, что она может быть открыта в сентябре. Таким образом, бронирование авиабилетов в ОАЭ - это как игра в русскую рулетку, - говорят в Ростуризме, — так как многие авиакомпании не дают никаких гарантий возврата билетов".
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.