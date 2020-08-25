Понежиться на заграничных пляжах россиянам не удастся

Надежды россиян попасть на теплый зарубежный пляж до того, как спадет летняя жара, появившиеся после сообщений в СМИ о том, что вот-вот для туристов откроются границы ряда стран, рухнули.

Вице-премьер России Татьяна Голикова опровергла это сообщение, подчеркнув, что "до сих пор не было никаких новостей о возможном возобновлении международных поездок, кроме нескольких уже открытых направлений".

Напомним, с 1 августа Россия возобновила полеты только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию, при этом граждане и резиденты этих стран также могут въезжать в Россию.

Несмотря на неопределенные перспективы выезда за рубеж, некоторые отважные россияне уже начали заказывать билеты в Объединенные Арабские Эмираты на предстоящие новогодние праздники.