Билл Гейтс призвал не забывать о существовании других опасных болезней

Основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге напомнил, что, несмотря на пандемию, не стоит забывать о других опасных болезнях, например, малярии.

"Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения. То же самое может произойти и с COVID-19", — отметил основатель Microsoft.

Он упомянул, что малярийные комары "не соблюдают социальную дистанцию, и они не носят масок".