Активисту из "Открытой России" светит 15 лет тюрьмы

Активист политической группы "Открытая Россия", контролируемой бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским, задержан в Минске за участие в массовых беспорядках. Ему грозит длительный тюремный срок.

Именно так считает его адвокат Антон Гашинский, который сообщил РИА "Новости", что наказание составляет "от 8 до 15 лет лишения свободы".

Напомним, что гражданин России Артём Важенков был арестован в столице Белоруссии 11 августа вместе с коллегой-активистом Игорем Роговым. Позже Рогова отпустили с условием, что он немедленно покинет страну и вернётся в Россию, но Важенков по-прежнему сидит в СИЗО.

"Он освещал белорусские выборы, опубликовал видеозапись в день голосования и не принимал участие ни в чём незаконном", — написала в соцсети председатель "Открытой России" Анастасия Буракова. Она также утверждала, что Важенков был жестоко избит.

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