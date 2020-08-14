Активист политической группы "Открытая Россия", контролируемой бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским, задержан в Минске за участие в массовых беспорядках. Ему грозит длительный тюремный срок.
Именно так считает его адвокат Антон Гашинский, который сообщил РИА "Новости", что наказание составляет "от 8 до 15 лет лишения свободы".
Напомним, что гражданин России Артём Важенков был арестован в столице Белоруссии 11 августа вместе с коллегой-активистом Игорем Роговым. Позже Рогова отпустили с условием, что он немедленно покинет страну и вернётся в Россию, но Важенков по-прежнему сидит в СИЗО.
"Он освещал белорусские выборы, опубликовал видеозапись в день голосования и не принимал участие ни в чём незаконном", — написала в соцсети председатель "Открытой России" Анастасия Буракова. Она также утверждала, что Важенков был жестоко избит.
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