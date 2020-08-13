Второй тест российского вице-премьера на COVID оказался положительным

Повторный тест на наличие коронавируса, сданный вице-премьером — полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, показал положительный результат.

"Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат. В связи с этим Юрий Трутнев принял решение о продолжении работы в дистанционном формате. Согласно требованиям Роспотребнадзора, заместитель председателя правительства продолжит соблюдать режим самоизоляции", — сказал помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

Положительный тест на коронавирус стал причиной отмены поездки Трутнева в составе правительственной делегации на Дальний Восток, отметил помощник вице-премьера. Делегация, возглавляемая премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, планирует посетить четыре региона ДФО: Камчатку Чукотку Амурскую Магаданскую и области.