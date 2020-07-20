ЕГЭ по биологии и иностранным языкам сдают сегодня школьники России

Знания по биологии и иностранным языкам проверят сегодня школьники России. Вместе с ними за парты сядут и те, кто выпустился из школьных стен в прошлые годы.

Большинство сдающих сегодня выбрали ЕГЭ по биологии. За 3,5 часа им нужно выполнить 28 заданий. Минимальный балл составляет 36.

"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут в основной период ЕГЭ 2020 года 20 июля. Заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали более 144 тысяч человек, в том числе 136 тысяч выпускников текущего года. На письменный ЕГЭ по английскому языку зарегистрировано более 95 тысяч человек, в том числе более 84 тысяч выпускников текущего года", — сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Экзамен по иностранному языку разделен на три дня: в первый сдают письменную часть, во второй и третий — устную. 20 июля школьников ждет письменная часть. На выбор пять языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Большинство выпускников выбрали английский язык. Немецкий сдадут свыше 1,4 тысячи человек, французский — 942 подростка, испанский — 171 выпускник, китайский — 145 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 16 июля прошел ЕГЭ по химии. В пяти регионах пришлось перенести экзамен на другой день.