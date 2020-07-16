В пяти регионах России не состоялся ЕГЭ по химии

ЕГЭ по химии в нескольких регионах России пришлось отменить. Сегодня экзамен по этому предмету не сдали выпускники пяти областей.

Такое решение было принято из-за скопления подростков на экзаменационных пунктах.

"В пяти регионах проведение ЕГЭ по химии было перенесено на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников в экзаменационных пунктах", — сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Такая ситуация сложилась в Астраханской, Пензенской областях, Мордовии, Карачаево-Черкессии и Республике Тыва.

Экзамены же по обществознанию и химии, которые прошли 16 июля в регионах России, состоялись без нарушений, в штатном режиме.

Напомним, что основной период ЕГЭ завершится 25 июля. Следующий экзамен, который ждет выпускников этого года и предыдущих лет, — иностранные языки. Свои знания ребята проверят 20 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Подмосковье стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии и информатике. В регионе максимальный балл получили 234 выпускника. Их педагоги получат по 100 тысяч рублей.