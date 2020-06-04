Арестован Николай Платошкин

Лидер движения "За новый социализм" арестован. В отношении Николая Платошкина возбуждено уголовное дело.

Как сообщают СМИ, ему вменяют организацию массовых беспорядков. В квартире активиста прошли обыски, работает следственный комитет.

Ранее Платошкин планировал создать политическую партию и участвовать в выборах в Государственную Думу в 2021 году. Среди прочих инициатив он предлагает отменить пенсионную реформу.

"Правда.Ру" писала, что, по мнению Платошкина, если не будет смены курса, то начнутся протесты.