Лидер движения "За новый социализм" арестован. В отношении Николая Платошкина возбуждено уголовное дело.
Как сообщают СМИ, ему вменяют организацию массовых беспорядков. В квартире активиста прошли обыски, работает следственный комитет.
Ранее Платошкин планировал создать политическую партию и участвовать в выборах в Государственную Думу в 2021 году. Среди прочих инициатив он предлагает отменить пенсионную реформу.
"Правда.Ру" писала, что, по мнению Платошкина, если не будет смены курса, то начнутся протесты.
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