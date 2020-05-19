Платошкин: Народ устал. Если не будет смены курса, начнутся протесты

Как Ленин относился к собственности? Почему она не обязательно должна быть национализирована? Почему важнее смена курса? Что нужно сделать сейчас? Нужны ли досрочные выборы Президента России? Почему народ устал терпеть? Как не допустить социального взрыва? Обо всем этом и многом Вадиму Горшенину в прямом эфире видеостудии Правда. ру рассказал доктор исторических наук, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.

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"Надо Ленина почитывать"

— Николай Николаевич, некоторые ваши оппоненты говорят, что Платошкин — никакой не коммунист, даже не социалист, потому что соглашается с частной собственностью на средства производства. Что бы вы ответили?

— Я бы ответил этим товарищам, которые, видимо, считают себя дикими коммунистами, что надо Ленина хоть иногда почитывать. В работах "О новой экономической политике", "О продналоге" Ленин говорит, что на обозримый период будем использовать частную инициативу. НЭП был им объявлен. Ленин — не коммунист, да?…

Ленин все-таки был главой Коммунистической партии и советского государства. Когда его спрашивали, почему мы вводим НЭП, Ленин говорил, что мы после революции красногвардейской атакой на капитал национализировали практически все.

Кстати, большинство предприятий было национализировано просто по необходимости, потому что сбежали хозяева, а с производством надо было что-то делать.

Ведь задача была не просто хапнуть эти предприятия, а чтобы они лучше стали работать, а самое главное, чтобы люди стали лучше жить. В этом смысл-то. Это и сейчас актуально. Поэтому тот же Ленин даже приглашал бывших хозяев работать директорами на государственные предприятия. Многие, кстати, шли с удовольствием, потому что для них востребованность была важна, что они кому-то нужны.

Сегодня у нас почти вся экономика — уже государственная. Газпром — государственный, Сбербанк, ВТБ, Роснефть, РЖД и почти все остальные крупнейшие предприятия — государственные. Вопрос в том, что эти формально государственные компании на самом деле работают в интересах группы лиц.

Как мы это можем поменять? Да очень просто — взять власть и поменять там руководство. И государство может это прямо сейчас сделать.

Кстати, Ленин про такое тоже писал. В работе "Грозящая катастрофа и как с ней бороться" летом 17-го года он пишет, что нам не надо национализировать все заводы, если мы можем взять их под контроль с помощью налогов и других методов. А если мы их национализируем, кто будет ими руководить?

Поэтому товарищи, которые занимаются словоблудием о собственности, не знают даже историю собственной страны. Да и сегодняшних реалий тоже не знают.

Вы их спросите, кому принадлежит Роснефть, они не скажут, потому что не разбираются в этом.

А главное, они не понимают, что левое правительство, придя к власти, должно сделать так, чтобы не было потрясений. Более того, надо сделать, чтобы с самого начала нашего правления людям стало жить лучше, чтобы 90 процентам людей было лучше, чтобы они впервые с 91-го года ощутили какую-то уверенность в завтрашнем дне, поняли, что это все надолго, что теперь все пойдет нормально.

А словоблуды говорят, если Платошкин не скажет, что он — за диктатуру пролетариата, я его любить не буду. Я им говорю, сколько у нас сейчас пролетариата, какой процент от населения, какой его состав?…

На это они, конечно, ответить ничего не могут, потому что сами-то даже на заводе никогда не были.

Как поменять систему?

— Поступают вопросы для вас из социальных сетей, достаточно традиционные и похожие. Будет ли у Путина обнуление или нет? Как поменять систему, не поменяв Президента? Можно ли это сделать и надо ли?

— Думаю, что наше движение — единственная левая сила, которая всегда была против этих поправок. Остальные говорили, что не определились, мы не знаем, еще что-то. Я считаю, что мы должны использовать голосование по поправкам, которые сами по себе не имеют никакого значения как референдум о недоверии Путину.

Я считаю, что Президент не справляется со своими обязанностями, он перекладывает их на плечи других, которые тоже не справляются, чаще всего потому что объективно не могут сделать необходимое.

У многих губернаторов, например, просто нет ресурсов и возможностей, чтобы все президентские поручения выполнить.

Движение "За новый социализм" будет ставить вопрос о досрочных парламентских и президентских выборах. Мне кажется, вся страна уже давно устала от всего этого. Россия должна получить возможность пойти другим путем, если люди этого захотят на выборах, конечно.

Мы — за отставку Президента и досрочные выборы. Если господин Путин захочет в этих выборах принять участие — пожалуйста.

Но есть и второй вариант, который мы уже давно предлагали. Хорошо, пусть Путин пока остается, но назначает другое правительство, или даже оставит это, но поставит ему другие задачи, задает другой курс. Потому что правительство — достаточно новое, и меня не интересуют конкретные персоналии, важна программа. Вот она должна быть совершенно другая.

Сейчас пока все зависит от Путина: если он будет упираться, но не менять политику по отношению к людям, то просто во всей стране скоро пойдут массовые протесты, даже вне зависимости от того, хотят это какие-то политические силы или нет.

Они просто доведут людей. Мы не хотим социального взрыва, но не от нас это зависит. Высшее руководство страны должно срочно поменять политику. Дальше так продолжаться не может.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев