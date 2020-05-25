Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки

Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а предлагается снизить возраст до 75 лет.

По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова, ЛДПР любит делать эффектные шаги, которые сложно увязать с бюджетом.