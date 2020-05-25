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Источник Правда.Ру

Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки

Общество

Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а предлагается снизить возраст до 75 лет.

По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова, ЛДПР любит делать эффектные шаги, которые сложно увязать с бюджетом.

«Конечно, это было бы неплохо для людей. С точки зрения стратегии все очень правильно: мы заботимся, пытаемся помочь чуть-чуть разукрасить серые будни. Любой проект закона должен проверяться на его соотношение с точки зрения бюджетных расходов. Конечно, в данном случае это будет значительное увеличение. Потому что контингент 75 лет значительно больше людей, чем после 80-ти. Здесь будет увеличение этого контингента, предположим, минимум на половину, если не вдвое. Дальше возникает вопрос: надбавка за чей счет и каким образом, какая нагрузка ляжет на Пенсионный фонд России», - пояснил эксперт.

лдпр госдума доплата пенсионер законопроект никита масленников

Эксперт высказался о непрофессионализме ФАС

Общество

В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.

артем кирьянов рост тарифов жкх повышение тарифов жкх

Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальный сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет ответные репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

израиль палестина борис долгов

Более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей

Общество

Через портал "Госуслуги" и сайт Пенсионного фонда россияне подали больше 10 миллионов заявлений. Документы направлены для получения единовременной выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

пособие пенсионный фонд

Попова: Масочный режим придется соблюдать в ближайшие один-два месяца

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.

"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.

маски анна попова коронавирус масочный режим роспотребнадзор

Эксперт по Белоруссии: Лукашенко сделает еще много громких заявлений

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко делает громкие заявления в отношении России, чтобы привлечь к себе внимание. Сейчас рейтинг белорусского президента упал до критического уровня.

россия белоруссия дмитрий болкунец александр лукашенко
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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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