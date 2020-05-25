Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а предлагается снизить возраст до 75 лет.
По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова, ЛДПР любит делать эффектные шаги, которые сложно увязать с бюджетом.
«Конечно, это было бы неплохо для людей. С точки зрения стратегии все очень правильно: мы заботимся, пытаемся помочь чуть-чуть разукрасить серые будни. Любой проект закона должен проверяться на его соотношение с точки зрения бюджетных расходов. Конечно, в данном случае это будет значительное увеличение. Потому что контингент 75 лет значительно больше людей, чем после 80-ти. Здесь будет увеличение этого контингента, предположим, минимум на половину, если не вдвое. Дальше возникает вопрос: надбавка за чей счет и каким образом, какая нагрузка ляжет на Пенсионный фонд России», - пояснил эксперт.
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