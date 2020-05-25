На одном из ближайших заседаний Госдумы будет рассматриваться предложение комитета по труду и социальной политики о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75.
Законопроект разработан депутатами фракии ЛДПР, рассказал Ярослав Нилов, глава парламентского комитета.
"Сегодня, сейчас согласно закону о «Страховых пенсиях» люди, достигшие 80 лет, получают право на 100%-ое фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости,поскольку эта категория граждан нуждается в постоянном постороннем уходе. Мы предлагаем предоставлять такие выплаты, начиная с 75 лет", - говорит Нилов.
По его словам, российский закон необходимо "привести в соответствие" с международными нормами:
«Практически все люди к 75 годам имеют хронические заболевания. <...> Во многих странах таким гражданам предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки.<...> У нас сегодня накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения. И начать надо именно с тех, кому больше 75-ти", - уверены авторы законопроекта.
Вступление в силу указанного Федерального закона - если Госдума его одобрит,конечно, предполагается с 1 января 2021 года.
Напомним, что ранее было объявлено об увеличении срок выплаты пенсионных накоплений (читай - снижение ежемесячно выплачиваемой пенсионеру сумме). Подробнее об этом читайте:
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