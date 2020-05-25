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В Госдуме рассмотрят возможность снизить возраст для надбавки к пенсии

Политика » Власть » Парламент

На одном из ближайших заседаний Госдумы будет рассматриваться предложение комитета по труду и социальной политики о начислении надбавки к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75.

Законопроект разработан депутатами фракии ЛДПР, рассказал Ярослав Нилов, глава парламентского комитета.

"Сегодня, сейчас согласно закону о «Страховых пенсиях» люди, достигшие 80 лет, получают право на 100%-ое фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости,поскольку эта категория граждан нуждается в постоянном постороннем уходе. Мы предлагаем предоставлять такие выплаты, начиная с 75 лет", - говорит Нилов.

По его словам, российский закон необходимо "привести в соответствие" с международными нормами:

  • ВОЗ относит лиц, достигших 75 лет, к лицам старческого возраста.
  • Такой же классификации граждан по возрасту придерживаются и геронтологи.

«Практически все люди к 75 годам имеют хронические заболевания. <...> Во многих странах таким гражданам предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки.<...> У нас сегодня накоплены финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на повышение уровня пенсионного обеспечения. И начать надо именно с тех, кому больше 75-ти", - уверены авторы законопроекта.

Вступление в силу указанного Федерального закона - если Госдума его одобрит,конечно, предполагается с 1 января 2021 года.

Напомним, что ранее было объявлено об увеличении срок выплаты пенсионных накоплений (читай - снижение ежемесячно выплачиваемой пенсионеру сумме). Подробнее об этом читайте:

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Темы госдума законопроект ярослав нилов надбавки к пенсии старческий возраст
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