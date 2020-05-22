ЦИК объяснил решение разморозить средства на голосование по Конституции

ЦИК разморозил средства, выделенные из госбюджета на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, чтобы регионы были готовы провести голосование, когда его дата будет назначена.

"Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае — вопрос только в определении даты его проведения — мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий: печати материалов, оборудования мест для голосования", — написано в комментарии, распространенном пресс-службой ЦИК.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщила о том, что ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию