ЦИК разморозил средства, выделенные из госбюджета на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, чтобы регионы были готовы провести голосование, когда его дата будет назначена.
"Поскольку общероссийское голосование состоится в любом случае — вопрос только в определении даты его проведения — мы должны использовать все возможности дальнейшего обеспечения подготовительных мероприятий: печати материалов, оборудования мест для голосования", — написано в комментарии, распространенном пресс-службой ЦИК.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщила о том, что ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию
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