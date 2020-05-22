ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия России опубликовала документ, разрешающий "использовать ранее замороженные средства, выделенные на подготовку к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию".

Таким образом, избирательные комиссии на местах возобновляют свою работу по подготовке к проведению голосования по поправкам.

Подготовка к голосованию займет 20-30 дней

Поскольку часть работы уже была проведена ранее, до введения ограничений по коронавирусу, как только позволит эпидситуация позволит и и президент назначит дату проведения голосования, Центризбиркому понадобится 20-30 дней на завершение его организации.

Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Голосование может частично пройти в дистанционно

Гришина также сообщила, что "сейчас прорабатывается вопрос" о том, будет ли дистанционное электронное голосование использоваться только в Москве или в регионах тоже.

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