За время эпидемии коронавируса в России пять журналистов скончались от опасного недуга. Такую статистику озвучил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мы все с вами находимся в очень непростой ситуации. А журналисты уже тем более сейчас, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом. К сожалению, даже есть уже потери — недавно были озвучены данные: во всем мире около 60 журналистов погибло, у нас пятеро и 200 зараженных", — отметил Соловьев.