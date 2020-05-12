За время эпидемии коронавируса в России пять журналистов скончались от опасного недуга. Такую статистику озвучил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
"Мы все с вами находимся в очень непростой ситуации. А журналисты уже тем более сейчас, как и врачи, на первой линии фронта борьбы с вирусом. К сожалению, даже есть уже потери — недавно были озвучены данные: во всем мире около 60 журналистов погибло, у нас пятеро и 200 зараженных", — отметил Соловьев.
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