Снесли знаменитую "Поляну" "Дома-2"

Снесли знаменитую "Поляну" телевизионного шоу "Дом-2" рядом с поселком Летова Роща. На ее месте построят дорогу, а участники шоу переезжают на другой участок. Об этом пишет "Интерфакс".