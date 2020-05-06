Снесли знаменитую "Поляну" телевизионного шоу "Дом-2" рядом с поселком Летова Роща. На ее месте построят дорогу, а участники шоу переезжают на другой участок. Об этом пишет "Интерфакс".
"К настоящему времени павильоны и декорации реалити-шоу "Дом-2" полностью снесены, площадка свободна от построек, а образовавшийся строительный мусор вывезен на специальные площадки для утилизации", — рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
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