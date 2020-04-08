Все безработные в России получат максимальное пособие по безработице

Максимальный размер пособия по безработице будут платить в России. Его получат все, кто встал на учет в центр занятости после 1 марта.

Такое решение принял президент России. Свое заявление Владимир Путин сделал в ходе селекторного совещания с губернаторами регионов.

Напомним, что ранее решением глава государства максимальный размер пособия по безработице был увеличен до размера МРОТ. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составляет 12 130 рублей.

Также президент объявил о ежемесячной доплате семьям, в которых есть дети, а родители лишились работы.