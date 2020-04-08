Путин предложил дополнительно выплачивать по 3 тыс. несовершеннолетним

Президент России Владимир Путин во время обращения в начале совещания с губернаторами заявил, что для семей, где родители временно безработные, будут произведены особые меры поддержки.

"В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего", - заявил президент.

Отметим, также Путин заявил, что те люди, которые обратятся за пособием по безработице после 1 марта, получат максимальную выплату в течение трёх месяцев - апреле, мае, июне.