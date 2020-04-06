Россиян не будут штрафовать за долги по ЖКХ

Россиян, накопивших задолженность за жилищно-коммунальные услуги, не будут наказывать. В стране введен мораторий на штрафы за услуги ЖКХ.

Такое решение приняли в правительстве России.

"Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введём временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что мера временная и связана с режимом самоизоляции из-за коронавируса. Как отметил глава кабмина, отключать коммунальные услуги тоже не будут.

Льготный период продлится до 1 января 2021 года. В число коммунальных услуг входит и плата за капремонт.

Ранее в правительстве определили максимальный размер кредитов, по которым россияне могут получить кредитные каникулы.