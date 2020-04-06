Размер кредитов для предоставления кредитных каникул установили в РФ

Наличие потребительского кредита до 250 тысяч рублей позволит физлицам в России запросить кредитные каникулы. Максимальный размер кредитов определили в правительстве.

Для ИП максимальный размер потребкредита составляет 300 тысяч рублей, для владельцев автокредитов — 600 тысяч рублей.

"Для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заёмщиками по которым являются физические лица, — 100 тыс. рублей", — говорится в постановлении, размещенном на сайте правительства.

Те, кто имеет ипотеку и рассчитывает на кредитные каникулы, должен знать — его кредит не должен превышать полтора миллиона рублей.

Напомним, что получить кредитные каникулы позволено тем, у кого доходы снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.