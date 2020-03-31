В Кузбассе установлена распространительница фейка о смерти человека

Распространительница фейка о смерти больного коронавирусной пневмонией в кузбасской больнице установлена полицейскими города Новокузнецка Кемеровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По данным правоохранителей, недостоверную информацию 33-летняя женщина разместила на своей странице в одной из соцсетей.

В ходе мониторинга СМИ и Интернета был обнаружен пост, в котором говорилось о смерти зараженного коронавирусом пациента инфекционной больницы. Информация действительности не соответствовала, поэтому местной жительнице, ее разместившей, пришлось давать объяснения в полиции.

За "просто поделилась" штраф 100 тысяч рублей

И несмотря на то что, как она пояснила, у нее не было намерения сеять панику, и что она "просто поделилась тем, что услышала от родственницы, работающей в больнице", за распространение фейка женщине грозит штраф в размере до 100 000 рублей, подчеркнули в полиции.

К слову, этой нарушительнице общественного порядка и спокойствия еще, можно сказать, повезло. Ведь после вступления в законную силу новых поправок, принятых Госдумой, "желание хайпануть" обошлось бы ей значительно дороже.

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