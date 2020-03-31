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Источник Правда.Ру

Разместил фейк в инете и тебе поверили? Добро пожаловать в тюрьму!

Политика » Власть

Плохая новость для тех, кто привык считать интернет местом, где можно все. Теперь не так.Теперь за свои слова придется отвечать.

30 марта комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству одобрена поправка, согласно которой за распространение ложной информации обо всем, что может представлять опасность для жизни и здоровья людей, в том числе и об эпидемиях, в России устанавливается уголовная ответственность.

Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Поправкой вводится в Уголовный кодекс РФ статья 207.1, устанавливающая ответственность за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".

Что входит в понятие "события, которые несут опасность жизни и безопасности граждан"

  • чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
  • чрезвычайные экологические ситуации,
  • эпидемии,
  • аварии,
  • опасные природные явления,
  • катастрофы,
  • стихийные и другие бедствия.

Чем теперь чревато распространение фейков

Публичное распространение фейков, согласно новой, 207-ой статье УК, будет наказываться:

  • штрафами от 300 до 700 тысяч рублей,
  • обязательными работами на срок 360 часов,
  • исправительными работами до 1 года,
  • ограничением свободы до 3 лет,
  • 5 годами лишения свободы, если эта информация приведет к тяжким последствиям.
Темы госдума ложная информация наказание за фейки
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