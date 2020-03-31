Плохая новость для тех, кто привык считать интернет местом, где можно все. Теперь не так.Теперь за свои слова придется отвечать.
30 марта комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству одобрена поправка, согласно которой за распространение ложной информации обо всем, что может представлять опасность для жизни и здоровья людей, в том числе и об эпидемиях, в России устанавливается уголовная ответственность.
Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.
Поправкой вводится в Уголовный кодекс РФ статья 207.1, устанавливающая ответственность за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".
Публичное распространение фейков, согласно новой, 207-ой статье УК, будет наказываться:
В России не будет нарастания эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции, но есть тип инфекции при которой летальность - 100%, уверен вирусолог Виктор Зуев.