Разместил фейк в инете и тебе поверили? Добро пожаловать в тюрьму!

Плохая новость для тех, кто привык считать интернет местом, где можно все. Теперь не так.Теперь за свои слова придется отвечать.

30 марта комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству одобрена поправка, согласно которой за распространение ложной информации обо всем, что может представлять опасность для жизни и здоровья людей, в том числе и об эпидемиях, в России устанавливается уголовная ответственность.

Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Поправкой вводится в Уголовный кодекс РФ статья 207.1, устанавливающая ответственность за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".

Что входит в понятие "события, которые несут опасность жизни и безопасности граждан"

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,

чрезвычайные экологические ситуации,

эпидемии,

аварии,

опасные природные явления,

катастрофы,

стихийные и другие бедствия.

Чем теперь чревато распространение фейков

Публичное распространение фейков, согласно новой, 207-ой статье УК, будет наказываться: