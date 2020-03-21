Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.

"Я понимаю, что корреляция цены топлива на заправках и сырья, которое продается на биржах, это разные истории. Но все-таки можно вникнуть в этот вопрос и сократить стоимость топлива для населения на автозаправках страны", - выразил мнение парламентарий.

По мнению Шеремета, снижение стоимости топлива необходимо рассматривать как одну из мер социальной поддержки населения, поскольку это приведет к снижению цен на товары из-за удешевления логистических издержек.