Неизвестный благотворитель перевел 50 млн рублей на лечение малышки

Не перевелись еще на Руси меценаты. И не все, подобно некоторым депутатам Госдумы пиарятся на "благотворительности" (даже если факт ее весьма сомнителен).

Сегодня стало известно, что неизвестный благотворитель перечислил 50 млн рублей на лечение годовалой малышки из города Югорска.

Об этом рассказала в соцсети мама маленькой Юлианы, страдающей спинальной мышечной атрофией.

"Мы хотим отвезти Юлиану на лечение в Штаты. Там деткам до 2 лет проводят генную терапию, после которой не нужны ежегодные поддерживающие манипуляции. В России нашу болезнь тоже лечат, но для поддержания эффекта нужно каждые четыре месяца, всю жизнь, проводить процедуры — делать уколы. На данный момент у нас уже собрано 108,7 млн. Осталось не так много: лечение в США стоит $2,4 млн (170 млн рублей — прим. ред). Время только поджимает — Юлиане 2 года в сентябре исполнится…" - пишет мама малышки.