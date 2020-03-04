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Источник Правда.Ру

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Политика » Власть » Парламент

Яркий пример работы депутатов Госдумы в своих избирательных округах обсуждают сегодня в Архангельской области.

Представляющий интересы жителей региона (или не жителей?) Дмитрий Юрков, член ЕР, вчера на своей официальной страничке во ВКонтакте отчитался о посещении роддома в Каргополе.

Совершил доброе дело. Молодец я?

"Я привез в родильное отделение, где наблюдается 91 роженица, подарки для молодых мам", — сообщил народный избранник.

Здорово? Ага. Вот только в 10-тысячном Каргополе роддом закрыт уже третий год — с 1 января 2018-го. Ближайший — в 80 км в Няндоме. Еще один- за 450 км в Архангельске.

Местные жители "офигели"

"Ничего себе: роддом есть в Каргополе… А чего ж меня в Архангельск-то рожать носило?" — удивляется молодая мама.

"Оказывается какой-то таинственный роддом у нас открыт? А я и не в курсе… Про детское отделение вот слышала, что хотят закрывать (только интересно, куда с детьми маленькими будем ездить?", — пишет в комментариях мамочка постарше.

"Хотелось бы посмотреть на это родильное отделение в Каргополе и где там поместилась 91 роженица…"

"Все ради депутатов. Даже роддом построили к его приезду"…

"Блин, неужели до такой степени наплевать, что даже не в курсе, что на местах творится?", -

писали местные жители в комментариях под постом "своего" депутата.

А что же Юрков?

Понимая, что "накосячил" по-крупному, депутат Госдумы от Архангельской области поспешил оправдаться.

В ответ на комментарии жителей городка он написал, пост вместо него писал "студент — журналист", который все "немного приукрасил". Сам же пост на страничке откорректирован (то есть переписан).

Фото: скрин страницы "ВКонтакте" Дмитрия Юркова

Теперь там (на страничке ВК) рассказ о том, что парламентарий

"передал главврачу местной больницы "приданое для новорожденных": подгузники, присыпки, пеленки, пробиотики отечественного и импортного производства".

Темы роддом каргополь дмитрий юрков депутат госдумы архангельская область
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Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома
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