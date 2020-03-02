Таксист в Москве высадил пассажиров и увез их ребенка

Таксист доставил пассажиров из Москвы в Московскую область, а затем высадил взрослых, а сам уехал с ребенком.

Информацию об этом информагентство "Москва" получило у источника из правоохранительных структур.

По сведениям агентства, таксист забрал клиентов на улице Ильинке в центре Москвы и довез их до конечного адреса в городе Мытищи. Когда взрослые вышли, в автомобиле оставался ребенок, который спал. Водитель уехал с ним в неизвестном направлении.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают таксиста.