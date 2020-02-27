Жители Красноярска недовольны экологической обстановкой в своем городе, поэтому решили переименовать его в "Ад".
Общественники Красноярска много раз обращались в администрацию города с призывами и даже требованиями предпринять какие-то меры для улучшения экологической обстановки в населенном пункте.
В частности, красноярцы требуют повлиять на промышленные предприятия, чтобы те снизили вредные выбросы. Однако власти бездействуют, а между тем в городе очень большая промзона.
Чтобы привлечь к проблеме внимание общественности, активисты-экологи организации "Зеленая альтернатива" при поддержке местных жителей заменили табличку на въезде в город с "Красноярск" на "Ад".
Экологи уверены, что так должны поступить и жители других городов России:
"Всем им куда больше подходит одно общее говорящее название, подчеркивающее суть местной "экологической достопримечательности" в каждом из них", — заявили представители организации.
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