В России появился "город Ад"

Жители Красноярска недовольны экологической обстановкой в своем городе, поэтому решили переименовать его в "Ад".

Общественники Красноярска много раз обращались в администрацию города с призывами и даже требованиями предпринять какие-то меры для улучшения экологической обстановки в населенном пункте.

В частности, красноярцы требуют повлиять на промышленные предприятия, чтобы те снизили вредные выбросы. Однако власти бездействуют, а между тем в городе очень большая промзона.

Чтобы привлечь к проблеме внимание общественности, активисты-экологи организации "Зеленая альтернатива" при поддержке местных жителей заменили табличку на въезде в город с "Красноярск" на "Ад".

Экологи уверены, что так должны поступить и жители других городов России:

Сыктывкара;

Челябинска;

Липецка;

Воскресенска;

Люберец.