Очередным высказыванием "на грани фола" отличился протоиерей Дмитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по делам семьи.
Во время встреч с участниками православного сообщества OrthodoxBRO священник заявил, что
"живущие в гражданском браке женщины — бесплатные проститутки".
"Это оскорбление. Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. Пропагандировать, а не оскорблять"
"Гражданский брак сегодня — устоявшаяся форма отношений. Хорошо, если брак оформлен официально. Но сравнение, которое допустил представитель РПЦ — неправильное"
"Я допускаю, что Смирнов имел в виду психологическую травму, которую наносят мужчины женщинам при сожительстве, отказываясь от каких-либо обязательств. И таким через чур острым сравнением пытается их защитить, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать".
"Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях… Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников".
"Церковь сегодня заменяет КПСС в нравственных вопросах, и ни к чему хорошему это не приводит. Церковь уже сравнялась с КПСС со своим стилем общения с "паствой", которую она не только назидает, но и "притаптывает" в грубой форме. В базовых религиозных ценностях есть пункт о прощении слабостей человеческих. Прощение — а не развесистое хамство в стиле Хрущёва. Смирнов своими словами отталкивает от РПЦ многих. Схамил и дальше пошёл…"
"Жутковато становится, когда священник так выражается… Словно мы живём в 13 веке… Ну, оскорбили вы народ, а каков итог? Одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска. А третьив очередной раз назовут всех верующих "мракобесами" и "гостями из Средневековья". Зачем вы даёте им повод для провокаций?"
Традиционно прокомментировал высказывание "матерным стихом", в котором посоветовал Смирнову "выпить водки":
"***** [выпил] бы ты лучше водки,
Чем ******* [болтать], протоиерей".
Сам же протоиерей Дмитрий Смирнов, после того, как на него обрушился шквал негативных комментариев, заявил, что "слово "проститутки" использовал специально, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков", и что "его целью было — защитить женщин от "унизительного внебрачного сожительства".
В общем, целей своих представитель церкви достиг и извиняться не намерен.
К слову, ничего неожиданного в отказе протоиерея признать свою неправоту, нет. Он вообще "любитель" одиозных высказываний. Например:
Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Протоиерей Смирнов: "От детей предохраняются, как от бандитов"
Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"
Ученые выяснили, что храм был построен в конце X — начале XI вв. до н. э. Но, согласно библейским текстам, в то время в Иудее был только один разрешенный храм — иерусалимский Храм Соломона.