Хайповое высказывание представителя РПЦ возмутило общественность

Очередным высказыванием "на грани фола" отличился протоиерей Дмитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по делам семьи.

Во время встреч с участниками православного сообщества OrthodoxBRO священник заявил, что

"живущие в гражданском браке женщины — бесплатные проститутки".

Мнения общественных деятелей

Елена Вторыгина, зампред думского комитета по делам семьи и женщин:

"Это оскорбление. Нельзя так сегодня оскорблять и обижать женщин. Я за то, чтобы пропагандировать семью, за ценности традиционные в семье. Пропагандировать, а не оскорблять"

Валерий Рязанский, зампред комитета Совфеда по социальной политике:

"Гражданский брак сегодня — устоявшаяся форма отношений. Хорошо, если брак оформлен официально. Но сравнение, которое допустил представитель РПЦ — неправильное"

Вахтанг Кипшидзе, замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ:

"Я допускаю, что Смирнов имел в виду психологическую травму, которую наносят мужчины женщинам при сожительстве, отказываясь от каких-либо обязательств. И таким через чур острым сравнением пытается их защитить, чтобы они не становились жертвами безнравственных мужчин, способных унижать и использовать".

Оксана Пушкина, зампред комитета ГД по делам семьи:

"Неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях… Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников".

Евгений Сатановский, политолог:

"Церковь сегодня заменяет КПСС в нравственных вопросах, и ни к чему хорошему это не приводит. Церковь уже сравнялась с КПСС со своим стилем общения с "паствой", которую она не только назидает, но и "притаптывает" в грубой форме. В базовых религиозных ценностях есть пункт о прощении слабостей человеческих. Прощение — а не развесистое хамство в стиле Хрущёва. Смирнов своими словами отталкивает от РПЦ многих. Схамил и дальше пошёл…"

Наталья Поклонская, депутат ГД:

"Жутковато становится, когда священник так выражается… Словно мы живём в 13 веке… Ну, оскорбили вы народ, а каков итог? Одни разозлятся, другие покрутят пальцем у виска. А третьив очередной раз назовут всех верующих "мракобесами" и "гостями из Средневековья". Зачем вы даёте им повод для провокаций?"

Сергей Шнуров, фронтмен группировки "Ленинград"

Традиционно прокомментировал высказывание "матерным стихом", в котором посоветовал Смирнову "выпить водки":

"***** [выпил] бы ты лучше водки, Чем ******* [болтать], протоиерей".

"Извинений не будет" — протоиерей Смирнов

Сам же протоиерей Дмитрий Смирнов, после того, как на него обрушился шквал негативных комментариев, заявил, что "слово "проститутки" использовал специально, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков", и что "его целью было — защитить женщин от "унизительного внебрачного сожительства".

В общем, целей своих представитель церкви достиг и извиняться не намерен.

К слову, ничего неожиданного в отказе протоиерея признать свою неправоту, нет. Он вообще "любитель" одиозных высказываний. Например:

Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"

Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"

Протоиерей Смирнов: "От детей предохраняются, как от бандитов"

Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"