Священник РПЦ: женщины "слабее умом, чем мужчины"

Женщины "слабее умом, чем мужчины", но терпеливее.



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Об этом в эфире православной радиостанции "Радонеж" заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

Бывают, признал священник, "какие-нибудь там Марии Кюри", но в большинстве своем, заявил он, мужчины умнее женщин.

Дмитрий Смирнов заметил, что зато женщины терпеливее, а еще в них якобы гораздо больше любви.

Мария Кюри, напомним, польская и французская ученая-экспериментатор, педагог, общественный деятель и первая женщина-преподаватель Сорбонны. Кюри удостоена сразу нескольких Нобелевских премий по физике и химии.