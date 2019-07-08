Женщины "слабее умом, чем мужчины", но терпеливее.
Об этом в эфире православной радиостанции "Радонеж" заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Бывают, признал священник, "какие-нибудь там Марии Кюри", но в большинстве своем, заявил он, мужчины умнее женщин.
Дмитрий Смирнов заметил, что зато женщины терпеливее, а еще в них якобы гораздо больше любви.
Мария Кюри, напомним, польская и французская ученая-экспериментатор, педагог, общественный деятель и первая женщина-преподаватель Сорбонны. Кюри удостоена сразу нескольких Нобелевских премий по физике и химии.
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