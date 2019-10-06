Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов посчитал русских "народом-убийцей" и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям.

По его словам, некоторые болезни, такие как варикоз, не является достаточным основанием для аборта. "У нашего народа абортированное сознание. Это народ-убийца. Нравится это выражение мое, не нравится, но миллионы убиваются ежегодно.Когда придут к нам с юга мусульмане, а с востока азиаты, и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз", - подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что врачи склоняют женщин делать аборт из-за страха быть обвиненными в халатности, если во время родов "что-то произойдет".

"Вот такие христиане в кавычках убивают собственных детей, а потом спрашивают: грех это или нет? То есть они не только не христиане. А у них и совести нет - у человека на месте совести белая крахмальная тряпочка", - заключил Смирнов.