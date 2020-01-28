Газовики потребовали с жителя города Кыштым (Челябинская область) около 17 миллионов рублей за подключение дома к газопроводу, который проходит по улице. Об этом рассказал местный депутат Сергей Дайбов.

"Мой избиратель обратился в филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск" и попросил выдать ему техусловия на подключение к газу, на основании чего он мог бы приступить к проектированию газовой разводки и отопления в своем доме на улице Крестьянской. По ней идет газопровод, от него выполнен отвод к дому — на расстоянии около 0,5 метра, — пояснил Дайбов. — В результате он получил предложение о присоединении к проходящему в 12 километрах в поселке Тайгинка газопроводу — за 16 миллионов 941 тысяч рублей".