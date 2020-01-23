В Пермском крае законодательно запретили снюсы

В Пермском крае приняли местный закон, запрещающий реализацию бестабачных никотиносодержащих смесей детям.

Как отметил и. о. министра территориальной безопасности региона Игорь Гончаров, документ вводит запрет на продажу бестабачной сосательной и жевательной никотиносодежащей продукции. Это было сделано в дополнение к запрету реализации электронных сигарет и жидкостей для них.

Что грозит нарушителям?

Отмечается, что документ приняли сразу в двух чтениях. Нарушителям закона грозит штраф, сумма которого для граждан составляет 3-5 тыс. рублей, должностных лиц — до 50 тыс. рублей, для компаний — до 80 тыс. рублей.