Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о нехватке преподавателей. По ее словам, настоящий дефицит сложился вокруг учителей по математике, английскому языку и информатике.
"Это математика, это английский язык, это информатика. Сейчас стали в некоторых регионах появляться, так сказать, просьбы о подготовке учителей начальных классов, но основа всё-таки математика, информатика и иностранный язык", - рассказала министр.
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