Голикова призвала возродить "фишку" России - многодетные семьи

Вице-премьер Татьяна Голикова высказала мнение, что многодетные семьи - это отличительная черта России, которая характеризует традиционное российское общество. По ее мнению, это своеобразная "фишка" нашей страны, которая нуждается в возрождении.

Голикова подчеркнула, что стране необходим курс на увеличение рождаемости.