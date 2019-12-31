Вице-премьер Татьяна Голикова высказала мнение, что многодетные семьи - это отличительная черта России, которая характеризует традиционное российское общество. По ее мнению, это своеобразная "фишка" нашей страны, которая нуждается в возрождении.
Голикова подчеркнула, что стране необходим курс на увеличение рождаемости.
"Это очень важно, мне кажется, для страны в целом, для населения, для самоутверждения страны", - сказала вице-премьер "Интерфаксу".
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.