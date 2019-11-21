Чиновница лишилась должности из-за нового порядка медосмотра водителей

Уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова лишила должности Татьяну Клименко за то, что она написала положительную характеристику на новый порядок медосмотра для водителей. Через некоторое время чиновница осознала свою ошибку, но ее другое мнение рассматривать уже не стали.

По новым правилам стоимость справки могла увеличиться в 13 раз. Информация об этом создала огромные очереди в городах России. Люди стремились успеть оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.

Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей и назвал их чушью. По его мнению, такой вопрос необходимо прорабатывать поэтапно и продуманно.

При этом российский президент согласился с тем, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные с употреблением наркотиков.

В Минздраве приняли решение пока отложить вступление приказа в силу.