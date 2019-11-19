Канцелярия Деда Мороза рассказала о каких подарках мечтают дети

Канцелярия Деда Мороза рассказала о содержании писем, которые приходят к волшебнику. Отмечается, что помощники Деда Мороза разделяют корреспонденцию на две категории: творческий и добрый. В творческих дети присылают собственными поделки или рисунки, а в добрых - рассказывают о своих добрых делах и семье.

Не обходиться и без подарков. Наиболее часто российские дети просят у Деда Мороза счастья и здоровья для своих родных и близких. Присутствуют и материальные желания, например, смартфоны, куклы и машины.

Находятся и очень необычные письма. Пресс-служба волшебника привела в пример письмо девятилетней Лизы из Владимирской области, которая попросила Деда Мороза вернуть воду в российские реки, поскольку она обеспокоена осушением рек и другими экологическими проблемами.