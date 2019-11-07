В Китае подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам

Таким способом власти Китая планируют справиться с "игровой зависимостью", которая, как они считают, негативно сказывается на зрении и успеваемости детей.

Теперь в Китае детям и подросткам запрещено играть в онлайн-игры с 22:00 до 08:00. В будние дни они могут играть 1,5 часа в день, а выходные — по 3 часа в день.

Производители онлайн-игр обязаны будут при регистрации учетных записей требовать настоящие имена пользователей и номер мобильного телефона. Количество времени, которое подростки проводят за онлайн-играми, будет отслеживаться через специальные идентификаторы.

Также китайские подростки будут ограничены в покупке покупке внутриигровых предметов. Так, пользователям с 8 до 16 лет будет разрешено пополнять счета в онлайн-игры не более чем на 200 юаней в месяц, а пользователи в возрасте от 16 до 18 лет смогут приобрести внутриигровую валюту на 400 юаней.

Власти Китая считают, что именно игровая зависимость виновата в близорукости и низкой успеваемости подростков.

Новые правила призваны "защитить психическое и физическое здоровье несовершеннолетних". Контроль за количеством времени, которое дети проводят в онлайн-играх может быть осложнен тем, при регистрации пользователи часто используют родительские номера телефонов.

Фото: twitter.com