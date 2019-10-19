В Твери африканцы станцевали у памятника героям ВОВ

В Твери разгорелся скандал из-за видеозаписи, на которой группа темнокожих африканцев танцует возле памятника Победы над фашистами. Автор ролика утверждает, что записал его ещё в прошлом году, однако решил опубликовать 17 сентября. Жители города возмущены таким проявлением неуважения и требуют удалить видеозапись.

Молодой человек по имени Даниэль, который и является автором скандальной видеозаписи придерживается совсем другого мнения. Его возмутило то, что местные жители спокойно катаются на роликах и велосипедах возле памятника, однако танцевать запрещают.

"Танцы - это наш единственный талант. Поэтому мы решили с его помощью продемонстрировать историю России и отметить вклад советских воинов в победу на немецкими захватчиками", - поясняет Даниэль.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Приамурье на памятнике солдата Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО. В поселковой администрации сразу сняли с себя ответственность, заявив, что ошибку допустил подрядчик из города Тында, который и выполнял реставрацию памятника.

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