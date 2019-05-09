Германия выделит 9 млн евро на памятники советским воинам

Власти Германии планируют профинансировать восстановление мемориальных комплексов в Берлине. Для санации Трептов-парка Тиргартена выделят около 9 миллионов евро. Об этом сообщила министр по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс.



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В министерстве по делам культуры и СМИ подчеркнули, что действуют согласно германско-советскому договору о дружбе от 1990 года, в котором Федеративная Республика Германия обязалась "сохранять, поддерживать и уважать" памятники Великой Отечественной войны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как немецкие вандалы осквернили памятник советским солдатам в Берлине. Трептов-парк - один из старейших парков Берлина. Он был основан ещё в конце 19 века. В середине 20-го здесь был создан мемориал советским воинам-освободителям, где покоятся более семи тысяч красноармейцев. Каждый день сюда приходят сотни берлинцев и туристов, а пары молодожёнов возлагают цветы к главному памятнику. Посетители парка возмущены тем, что случилось с памятной доской.

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