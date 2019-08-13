В поселке Дипкун Амурской области провели реставрацию памятника воинам Великой Отечественной войны перед 75-летним юбилеем Победы в ВОВ. Однако обновленный монумент вызвал бурю негодования, причем не только в Амурской области. На памятнике изображены силуэты солдат НАТО.
В поселковой администрации сразу сняли с себя ответственность, заявив, что ошибку допустил подрядчик из города Тында, который и выполнял реставрацию памятника. Более того, администрация получала в электронной форме изображение, которое подрядчик планировал разместить на монументе, но местные власти утверждают, что изображение было в плохом разрешении и они не смогли рассмотреть "темные силуэты".
На происшествие отреагировали и в администрации Тындинского района. Там утверждают, что созданием памятника занимались "безграмотные люди, которым нужно руки оторвать". Работы по замене изображения уже начались. По информации чиновников из Тындинской администрации, фотографию солдат НАТО заменят на изображение советских солдат в течение августа.
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