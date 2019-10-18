Поклонская: Собчак не должно быть дела до моей юбки

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на замечание телеведущей Ксении Собчак о длине ее юбки.

Ответ она опубликовала в своем Telegram-канале.

"Депутаты, входящие в состав Комитета Государственной Думы РФ по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак и журналисток "Дождя", "Би-би-си" и RTVI", — написала Поклонская.

Политик добавила, что лично она уважительно относится к стилю одежды Собчак и считает ее привлекательной женщиной. Однако указала на отсутствие у светской львицы должного воспитания. "Мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения либо язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины", — заключила Поклонская.

Днем ранее Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" прокомментировала наряды нескольких членов Госдумы.

В частности, телеведущая предположила, что Поклонская начала носить длинные юбки, потому что месяц назад перешла работать в комитет Госдумы по международным делам, главой которого является Леонид Слуцкий, ранее обвиненный в домогательствах. "Чтобы новый начальник не переименовал "няшку" в "зайчутку" и не хватал ее за причинное место", — написала экс-кандидат в президенты России.

Напомним, что в феврале и марте прошлого года продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук, журналистка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявили о домогательствах со стороны Слуцкого, которые происходили в разные годы.

Слуцкий тогда ответил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" заранее обречены на провал.

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Фото: twitter.com