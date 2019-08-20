Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала в видеообращении о том, что ее помог исцелить от болезни святитель Лука Крымский.
Видео выложено на YouTube-канале движения "Царский крест". По словам Поклонской, святой помог ей избавиться от осложнений после операции. Он явился ей во сне, сел рядом и помазал больное место какой-то мазью. С утра, как утверждает депутат, у нее все прошло.
В том же видео принял участие духовник Поклонской схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий. Он призвал людей не ходить на акции протеста, а лучше в церковь, потому что там все методы изменить жизнь к лучшему и прийти к покаянию.
Лука (Войно-Ясенецкий) - архиепископ Симферопольский и Крымский и при этом российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии. Пострадав от репрессий, он провел в ссылке 11 лет, продолжая заниматься как медициной, так и богослужением.
Фото: krimchel.ru
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