Поклонская рассказала, что ее спас от болезни святой Лука

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская рассказала в видеообращении о том, что ее помог исцелить от болезни святитель Лука Крымский.

Видео выложено на YouTube-канале движения "Царский крест". По словам Поклонской, святой помог ей избавиться от осложнений после операции. Он явился ей во сне, сел рядом и помазал больное место какой-то мазью. С утра, как утверждает депутат, у нее все прошло.

В том же видео принял участие духовник Поклонской схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий. Он призвал людей не ходить на акции протеста, а лучше в церковь, потому что там все методы изменить жизнь к лучшему и прийти к покаянию.

Лука (Войно-Ясенецкий) - архиепископ Симферопольский и Крымский и при этом российский и советский хирург, учёный, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, лауреат Сталинской премии. Пострадав от репрессий, он провел в ссылке 11 лет, продолжая заниматься как медициной, так и богослужением.

Фото: krimchel.ru