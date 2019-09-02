Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата Натальи Поклонской.
Напомним, сегодня стало известно, что экс-прокурор Крыма разводится с мужем.
"Не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире", - заявил Володин.
Поклонская и экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев поженились год назад. По словам мужчины, на первый план в семейной жизни сегодня выходят "безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя".
Он добавил, что позволил своей жене самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.
Несколько дней назад Поклонская заявила, что ее личная жизнь закрыта для СМИ. Между тем она отметила, что в ней "произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается".
Источник фото: сайт Госдумы
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