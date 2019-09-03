Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать заместителем председателя комитета по международным делам. Проект постановления размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Поклонская сейчас является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Она выразила желание перейти в другой комитет, так как хочет работать по международной тематике. Окончательно решение о ее переходе может быть закреплено на одном из ближайших заседаний ГД.
Добавим, накануне стало известно, что Поклонская разводится с мужем - экс-руководителем аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьевым, с которым они поженились год назад.
По словам Соловьева, на первый план в семейной жизни сегодня выходят "безжалостные реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата. "Не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире", - сказал он.
Источник фото: сайт Госдумы
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