Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал переход в данный комитет депутата Натальи Поклонской.
По его словам, благодаря уровню своего профессионализма экс-прокурор Крыма сможет внести вклад в работу делегаций на любой межпарламентской площадке. Слуцкий также напомнил, что Поклонская занимается темой возвращения детей граждан РФ, которые по каким-либо причинам оказались в Сирии.
Окончательно решение о ее переходе может быть закреплено на одном из первых заседаний осенней сессии нижней палаты.
О том, что Поклонская переходит из комитета по безопасности и противодействия коррупции в комитет по международным делам, стало известно два дня назад. Она заявила, что опыт работы прокурором поможет ей реализоваться на новом месте работы.
По словам депутата, она хотела работать в комитете по международным делам еще с 2016 года.
Источник фото: ВКонтакте
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