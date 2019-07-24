Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская переходит из комитета по безопасности и противодействия коррупции в комитет по международным делам.
Соответствующее решение поддержал спикер Вячеслав Володин. На новой должности Поклонская начнет работать с осенней сессии.
По ее словам, она заканчивает учебу в дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности. Депутат выразила уверенность в том, что ее опыт работы прокурором поможет реализоваться в новом комитете.
Поклонская также заявила, что хотела работать в комитете по международным делам еще с 2016 года.
Напомним, Поклонская была избрана в Госдуму от "Единой России". До сентября 2018-го возглавляла комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах депутатов.
Источник фото: сайт Госдумы
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