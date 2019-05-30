Поклонская обвинила прокуратуру и правительство Севастополя в бездействии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская подвергла резкой критике прокуратуру и администрацию Севастополя за реагирование на жалобы, касающиеся острых проблем города.
По словам парламентария, она послала несколько запросов после приема граждан и получила отписку от прокурора, в которой говорилось, что по названным нарушениям закона были возбуждены уголовные дела. Речь идет в том числе о трате из бюджета средств, выделенных на возведение очистных сооружений, и о строительстве корпуса онкодиспансера.
На своей странице в соцсети Facebook депутат написала, что от принятых прокуратурой мер реального результата до сих пор нет и в будущем не предвидится. Виновные не наказаны, меры по устранению нарушений не названы.
Поклонская также отметила возмутительную ситуацию со строительством Матросского бульвара и проблему отъёма недвижимости и земель у местных жителей. Люди получают лишь отписки, штампованные решения суда и в результате вынуждены обращаться в ЕСПЧ.
Она добавила, что на множество запросов до сих пор не получила ответов, в которых "прослеживался бы намек защитить права человека". Такое отношение парламентарий назвала неприемлемым.
Депутат также заявила, что приглашала представителей прокуратуры и администрации принять участие в приеме севастопольцев, но ее просьбы остались без ответа.
Фото превью: сайт Госдумы
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