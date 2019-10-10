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Студентка написала эссе невидимыми чернилами и получила высший балл

Общество print

Студентка из Японии получила высший балл по истории ниндзя, написав эссе невидимыми чернилами. Об этом сообщает телеканал BBC. 

Первокурсница воспользовалась техникой "абуридаши". Она раздавила соевые бобы и смешала экстракт сои с водой, чтобы сделать чернила. Затем она написала эссе. Чтобы преподаватель не выкинул ее работу, увидев чистый лист бумаги, она прикрепила пометку о необходимости прогреть бумагу. Преподаватель нагрел ее над газовой плитой и увидел тест эссе. 

"Когда профессор сказал студентам, что поставит высшую оценку студенту за творческий подход, я решила, что сделаю свою работу уникальной среди других. Я была уверена, что он оценит мои усилия и не переживала за оценку. Хотя содержание эссе не было чем-то особенным", - рассказала девушка. 

Профессор похвалил студентку и отметил, что еще ни разу не встречал эссе, написанных таким образом. Он поставил девушке высшую оценку, не дочитав работу до конца. Мужчина пояснил, что специально не стал прогревать всю бумагу, чтобы сохранить образец для СМИ.

Темы эссе вузы япония история студентка невидимые чернила
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