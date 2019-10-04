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Шварценеггер признал россиянок самыми красивыми женщинами на Земле

Общество print

Известный американский актер Арнольд Шварценеггер согласился с утверждением, что в России живут самые красивые женщины. Он также отметил одаренность и ум россиянок. По словам актера, то, что такое утверждение имеет место быть - не случайность. Об этом Шварценеггер заявил на Sinergy Global Forum, который проходит в Санкт-Петербурге.

Звезда Голливуда призвал не оценивать женщин только со стороны красоты. По его мнению, это будет односторонне, неправдоподобно и коротко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Арнольд Шварценеггер побывал на стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге и назвал его "великолепным".  "Это абсолютно великолепный стадион. Просто фантастика! Он современный, гостеприимный. И вместе с тем очень эффективный", - заявил Шварценеггер.

Стадион в Санкт-Петербурге был открыт в апреле 2017 года. Арена вмещает более 60 тысяч зрителей во время спортивных мероприятий. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Свои матчи на "Газпром Арене" проводит "Зенит". Также на стадионе состоятся четыре игры Евро-2020.

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Темы россия красота женщины sinergy global forum санкт-петербург арнольд шварценеггер
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