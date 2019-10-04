Шварценеггер побывал на стадионе "Зенита" и назвал его великолепным

Известный актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер посетил "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге. Он ответил на вопросы журналистов и рассказал о своем успехе.

"Это абсолютно великолепный стадион. Просто фантастика! Он современный, гостеприимный. И вместе с тем очень эффективный", - заявил Шварценеггер.

Стадион в Санкт-Петербурге был открыт в апреле 2017 года. Арена вмещает более 60 тысяч зрителей во время спортивных мероприятий. На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Свои матчи на "Газпром Арене" проводит "Зенит". Также на стадионе состоятся четыре игры Евро-2020.

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