В Тюменской области пояснили, как мусорят младенцы

В Тюменской области региональный оператор по обращению с отходами пояснил, почему с младенцев взимается плата за мусор. Об этом рассказало сегодня ИА "REGNUM"

По информации, представленной пресс-службой "Тюменского экологического объединения", 6% от всех отходов, которые поступают на местный мусоросортировочный завод, составляют подгузники.

По статистике регионального оператора по обращению с отходами в Тюменской области, младенцы используют в день по шесть подгузников. Вес использованного памперса — от 100 до 200 грамм. Взрослый человек в среднем производит 600 грамм отходов в день. Младенец аналогичную норму выполняет благодаря 4-6 памперсам.

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